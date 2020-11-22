نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يلاقي الاتحاد السكندري على ستاد السويس الجديد في نصف نهائي كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي خطابًا من اتحاد الكرة، يخطره بإقامة مباراة الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الأول من ديسمبر المقبل على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الدور قبل النهائي بمسابقة كأس مصر.
وكان الأهلي قد صعد إلى هذا الدور عقب تخطيه عقبة أبو قير للأسمدة أمس بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وفي سياق آخر أجرى وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كوورنا المستجد كوفيد-19.
وطلبت الشركة التي تقوم بإجراء مسحات لفريق الأهلي خضوع اللاعب لمسحة طبية جديدة والحصول على عينة جديدة خاصة وأن العينة الأولى لم تكن واضحة.
ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة التي أجراها وليد سليمان غدًا حيث ستحدد المسحة موقف اللاعب من الانضمام إلى معسكر الفريق الأحمر المغلق والذي بدأ اليوم الأحد.
وكان لاعبو الأهلي والجهاز الفني قد أجرو مسحة طبية أمس، قبل الدخول في المعسكر المغلق استعدادًا لمواجهة الزمالك، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع البروتوكول الطبي قبل المباريات الرسمية.