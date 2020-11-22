نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يُنافس برشلونة على ضم أداما تراوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي اتخذ خطوة بشأن التعاقد مع الإسباني أداما تراوري نجم ولفرهامبتون الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وألمح موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي أن تراوري يتألق مع الوولفز منذ الموسم الماضي ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه وعلى رأسها يوفنتوس.

وأكد الموقع الإيطالي أن مسئولي يوفنتوس اتخذوا خطوة التفاوض مع وكلاء تراوري للتعاقد مع النجم الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الموقع الإيطالي أن النادي الإيطالي حصل على دفعة تجاه تراوري خاصة بعد موقف برشلونة الإسباني من التعاقد مع لاعبه السابق.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن برشلونة كان قد اتخذ قرارًا بعدم عودة تراوري لصفوفه من جديد وأنه لا مكان له في قائمة النادي الكتالوني.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس يرغب في تدعيم صفوفه في مركز الجناح خصوصًا مع اقتراب رحيل نجم الفريق بيرنارديسكي وعدم تعويض دوجلاس كوستا الذي رحل في الصيف الماضي.