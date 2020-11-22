شوبير يزف بشرى للمصريين .. تعافي محمد صلاح من كورونا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن شفاء نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح من فيروس كورونا بعد سلبية المسحة الأخيرة وذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".

وكتب "شوبير" قائلا: "شفاء النجم محمد صلاح من فيروس كورونا وذلك بعد سلبية المسحة الأخيرة ".

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وأكد تقرير صحفي إنجليزي، امس أن يورجن كلوب المدير الفني قرر معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه " نصر".

وذكر موقع " ليفربول" إيكو أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قرر توقيع عقوبة سرية على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحتزازية في حفل زفاف شقيقه.

وأضاف الموقع، أن كلوب يرفض الكشف عن عقوبة محمد صلاح لوسائل الإعلام.

كان مصدر خاص بنادي ليفربول أكد لـ " دوت الخليج" الأسبوع الماضي، أن ليفربول يدرس توقيع عقوبة مالية "سرية" على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف المصدر، أن كلوب غاضب بشدة من محمد صلاح لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكنه في نفس الوقت حزين على اللاعب"