الجمباز يعلن تعميم منظومة التحول الرقمي داخل الاتحاد

أعلن الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، تعميم منظومة التحول الرقمي داخل أروقة الاتحاد فى التعامل مع الأندية والهيئات الرياضية والحكام واللاعبين.
وكشف رئيس إتحاد الجمباز عن إطلاق موقع خاص يحتوي على جميع بيانات الاتحاد وتصنيف اللاعبين لتوفير جميع المعلومات أمام الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى بطولات الاتحاد وتسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيا.
وأشار رئيس الأتحاد، بأنه تم توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانيه والفيزا، داخل اتحاد الجمباز.
ووجه رئيس اتحاد الجمباز بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأكمل، تنفيذا لتوجيهات الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.
تجدر الإشارة ان اتحاد الجمباز من أول الاتحادات الرياضية التي قامت بتعميم منظومة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن المنظمة تقوم بجهد كبير في تحديد المواد المحظورة، ولكن اللاعبين لا يعلمون الأكواد أو الأسماء الطبية التي يمنع استخدامها بسبب وجود بعض المواد المحظورة بها.
وأضاف "أمين" أن اللجنة الأولمبية ستبدأ في العمل على توفير قائمة الأدوية التي يوجد بها مواد محظورة وذلك عن طريق الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.
وتلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث ، قبل أن تنجح اللاعبة ملك سليم في الحصول مؤخرًا على حكم ببراءتها من تعاطي المنشطات بعد أقل من ثلاثة شهور علي إيقافها
واستقبلت لاعبات منتخب مصر للجمباز الايقاعى المتاهل إلى اولمبياد طوكيو 2021 زميلتهم اللاعبة ملك سليم استقبال حافل عقب عودتها من الإيقاف وانتهاء ازمة المنشطات وذلك خلال معسكر المنتخب المقام حاليا بالمركز الأولمبي بالمعادي.
وجاء الاستقبال مليء بالحب والود وباقات ورد لزميلتهم بعد الابتعاد عن معسكر المنتخب فترة طويلة.
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