الرياضة

الجمباز يعلن تعميم منظومة التحول الرقمي داخل الاتحاد

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أعلن الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، تعميم منظومة التحول الرقمي داخل أروقة الاتحاد فى التعامل مع الأندية والهيئات الرياضية والحكام واللاعبين.

وكشف رئيس إتحاد الجمباز عن إطلاق موقع خاص يحتوي على جميع بيانات الاتحاد وتصنيف اللاعبين لتوفير جميع المعلومات أمام الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى بطولات الاتحاد وتسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيا.

وأشار رئيس الأتحاد، بأنه تم توفير خدمة الدفع بالبطاقات الائتمانيه والفيزا، داخل اتحاد الجمباز.

ووجه رئيس اتحاد الجمباز بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأكمل،  تنفيذا لتوجيهات الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

تجدر الإشارة ان اتحاد الجمباز من أول الاتحادات الرياضية التي قامت بتعميم منظومة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وكان قد طالب الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، مسؤولي المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" برئاسة الدكتور أسامة غنيم، بضرورة تحديد الأدوية المحظورة حتى لا يقع أحد من لاعبي منتخبنا الوطنية في فخ المنشطات في اكتوبر الماضي.

وأكد أن المنظمة تقوم بجهد كبير في تحديد المواد المحظورة، ولكن اللاعبين لا يعلمون الأكواد أو الأسماء الطبية التي يمنع استخدامها بسبب وجود بعض المواد المحظورة بها.

وأضاف "أمين" أن اللجنة الأولمبية ستبدأ في العمل على توفير قائمة الأدوية التي يوجد بها مواد محظورة وذلك عن طريق الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية. 

وتلقى الاتحاد المصري للجمباز صدمة كبيرة بعد ثبوت حالتي إيجابية للمنشطات خلال البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت في شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 17 مارس الماضي وحصل المنتخب الوطني على المركز الأول ومنتخب جنوب أفريقيا في المركز الثاني وجاء منتخب الجزائر في المركز الثالث ، قبل أن تنجح اللاعبة ملك سليم في الحصول مؤخرًا على حكم ببراءتها من تعاطي المنشطات بعد أقل من ثلاثة شهور علي إيقافها

واستقبلت لاعبات منتخب مصر للجمباز الايقاعى المتاهل إلى اولمبياد طوكيو 2021 زميلتهم اللاعبة ملك سليم استقبال حافل عقب عودتها من الإيقاف وانتهاء ازمة المنشطات وذلك خلال معسكر المنتخب المقام حاليا بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وجاء الاستقبال مليء بالحب والود وباقات ورد لزميلتهم بعد الابتعاد عن معسكر المنتخب فترة طويلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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