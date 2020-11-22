منتظرين الفرج.. تعطل عودة معلول وساسي إلى القاهرة

وكتب الاعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ‏علي معلول وفرجاني ساسي في مطار تونس في انتظار الفرج للعودة.. والاتنين زي الفل.

ونفى أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كل ما تردد عن إصابته وعدم اللحاق بنهائي دوري ابطال أفريقيا.

وكتب بن شرقي خلال حالته اليومية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور انستجرام:" كل ما يتم تداوله بخصوصي شائعات.. أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم أفضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك".

ومن ناحية اخرى أدي محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك بالجري حول الملعب.

جاء ذلك على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل .

واستكمل الثنائي باقي التدريبات البدنية والاستشفاء بجيمانيزيوم النادي.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خفيفا لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس ، حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة، ومن ثم تدريبات تأهيلية بالكرة ، واستمرت هذه الحصة لدقائق قليلة، تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، ومتابعة من كوستا مدرب الفريق.

انتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأصبح السعيد جاهزا من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية بمران اليوم، وكذلك الفنية بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.