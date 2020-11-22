نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا يختتم ودياته أمام الدقهلية إستعدادا للقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ودياته اليوم بمواجهة مياه الدقهلية، في مباراة أقيمت بينهم على ملعب نادي طنطا اليوم.

وانتهت المباراة بفوز أبناء السيد البدوي بأربعة أهداف مقابل هدفين، واحرز الأهداف كل من عبدالرحمن الدح هدفين، محمود كرم وسعيد حسن كل منهم هدف.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الزرقاء، في مباراة ستقام بينهم على ملعب الأخير يوم الاربعاء القادم في تمام الثانية والنصف ظهرآ، ضمن مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثاني.