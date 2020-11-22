نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية المسحة الطبية لمحمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعافى محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد -١٩.

وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها نحم ليفربول سلبية العينة، وذلك بعد ٩ أيام من إصابته بالفيروس.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الذي خاض خلاله مباراتين أمام توجو بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

وأصبح صلاح مستعدًا للمشاركة في تدريبات ليفربول عقب مواجهة ليستر سيتي المقرر لها مساء اليوم الأحد.