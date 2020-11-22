نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي يفكر في الرحيل إلى الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي أوليفيه جيرو نجم هجوم تشيلسي الإنجليزي يفكر في الرحيل عن صفوف البلوز في فترة الإنتقالات المقبلة.

وأفادت صحيفة صنداي ميرور البريطانية بأن إنتر ميامي الأمريكي يخطط للتعاقد مع جيرو في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن جيرو يخطط للرحيل عن صفوف تشيلسي في يناير المقبل من أجل الحصول على المزيد من الدقائق والمشاركة بشكل أساسي من أجل ضمان مركز في قائمة فرنسا المشاركة باليورو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جيرو البالغ من العمر 34 عامًا ارتبط بالعديد من الأندية في الفترة الماضية على رأسها إنتر ميلان الإيطالي.