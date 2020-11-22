نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر يفوز على تورينو بـ "ريمونتادا".. ساسولو يحتل صدارة الكالتشيو مؤقتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل نادي ساسولو صدارة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت، بعد انتصاره بنتيجة 2 / صفر على مضيفه فيرونا اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز إنتر على ضيفه تورينو 4 / 2، وروما على ضيفه بارما 3 / صفر، وبولونيا على مضيفه سامبدوريا 2 / 1، وبينفينتو على مضيفه فيورنتينا 1 / صفر.

ارتفع رصيد ساسولو إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يحل ضيفا على نابولي في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها، في حين تجمد رصيد فيرونا عند 12 نقطة في المركز التاسع.

وأحرز جيريمي بوجا الهدف الأول لساسولو في الدقيقة 42، فيما تكفل دومينيكو بيراردي الهدف الثاني في الدقيقة 76.

من جانبه، قلب إنتر تأخره صفر / 2 أمام ضيفه تورينو إلى فوز كبير 4 / 2، ليستعيد الكثير من الثقة قبل لقائه المرتقب مع ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم تورينو بهدفين حملا توقيع سيموني زازا وكريستيان انسالدي في الدقيقتين الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و62 من ركلة جزاء.

وانتفض إنتر في الوقت المناسب، بعدما أضاف أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو هدفين في الدقيقتين 64 و67.

وعاد لوكاكو لهز الشباك من جديد بتسديله الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع في الدقيقة 90.

واستهل تشيزاري برانديللي ولايته الثانية في تدريب فريق فيورنتينا بالهزيمة صفر / 1 أمام ضيفه بينفينتو في وقت سابق اليوم.

ورفع بينفينتو رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة أمام فيورنتينا، صاحب المركز الخامس عشر.

واستعاد بينفينتو اليوم اتزانه بعد أربع هزائم متتالية وحقق انتصاره الثالث في المسابقة حتى الآن بالفوز الثمين على مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف سجله ريكاردو إمبورتا في الدقيقة 52 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتولى برانديللي تدريب الفريق في الأسبوع الماضي خلف للمدرب جوزيبي ياشيني.

وكان برانديللي قضى سابقا خمس سنوات جيدة في قيادة الفريق حتى 2010 ، ثم تولى بعدها مباشرة تدريب المنتخب الإيطالي (الآزوري) .

ولكن بداية ولايته الثانية مع الفريق لم تكن جيدة حيث خسر الفريق اليوم على ملعبه لتكون الهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.