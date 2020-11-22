نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مسئولو النادي الاهلي جاهزية ثنائي الفريق محمد هاني والنيجيري جونيور أجاي لمباراة الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد هاني وجونيور أجايي سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من اليوم الأحد بعد تعافيهما من ‏الإصابة‏ .

وأكد عبد الحفيظ، أن حالة محمد هاني وجونيور أجاي تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في ‏المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوداد المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما تأهل الزمالك على حساب نظيره فريق الرجاء المغربي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وضرب الأهلي والزمالك موعدًا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.