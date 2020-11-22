نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية نجمي الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن مسئولو النادي الاهلي جاهزية ثنائي الفريق محمد هاني والنيجيري جونيور أجاي لمباراة الزمالك، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما مؤخرًا.
وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن محمد هاني وجونيور أجايي سيشاركان في مران الفريق الجماعي ابتداء من اليوم الأحد بعد تعافيهما من الإصابة .
وأكد عبد الحفيظ، أن حالة محمد هاني وجونيور أجاي تحسنت بشكل كبير، والأمور تسير بشكل جيد في المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعبان في الفترة الأخيرة.
وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على فريق الوداد المغربي، بخمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة، بينما تأهل الزمالك على حساب نظيره فريق الرجاء المغربي، بأربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.
وضرب الأهلي والزمالك موعدًا في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.