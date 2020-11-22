الدوري الألماني | ماينز يصعق فرايبورج بثلاثية ويهرب من قاع الترتيب

انتزع ماينز انتصاره الأول في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم خلال الموسم الحالي عقب فوزه الثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف على مضيفه فرايبورج مساء اليوم " الأحد"، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من بطولة الدوري الألماني .

وودع ماينز مؤخرة التريبت بعدما تمكن من رفع رصيده إلي أربع نقاط في المركز الخامس عشر بينما تواجد فرايبورج في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط. وتمكن الفرنسي جون فيليب ماتيتا من إحراز ثلاثية ماينز في شباك فرايبورج ليحصل على رجل المباراة . وتمكن الفرنسي جون فيليب ماتيتا من إحراز ثلاثية ماينز في الدقيقة " الثانية و 34 و40 "، من عمر المباراة بينما أحرز نيلز بيترسين هدف فرايبورج الوحيد في الدقيقة "63"، .

ودخل ماينتس اللقاء وفي رصيده نقطة واحده من تعادل في المباراة الماضية أمام شالكه 2-2 في مباراة سجل فيها ماتيتا الهدف التقدم الثاني لفريقه في اللقاء قبل أن يخطف الضيوف التعادل في الدقائق الأخيرة. وفي سياق أخر أعلن نادي فرايبورج الألماني لكرة القدم خلال الفترة الماضية ان كريستيان ستريش مدرب الفريق الأول مدد تعاقده مع النادي. وتولي كريستيان ستريش في 311 منذ ديسمبر 2011، كما أنه يعمل كمدرب في النادي منذ 1995.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغيرات جديدة من قبل مسئولي فرايبورج الألماني في حال استمرار النتائج وتأخر الفريق