الدوري الألماني | ماينز يصعق فرايبورج بثلاثية ويهرب من قاع الترتيب

وتمكن الفرنسي جون فيليب ماتيتا من إحراز ثلاثية ماينز في شباك فرايبورج ليحصل على رجل المباراة .
وتمكن الفرنسي جون فيليب ماتيتا من إحراز ثلاثية ماينز في الدقيقة " الثانية و 34 و40 "، من عمر المباراة بينما أحرز نيلز بيترسين هدف فرايبورج الوحيد في الدقيقة "63"، .
ودخل ماينتس اللقاء وفي رصيده نقطة واحده من تعادل في المباراة الماضية أمام شالكه 2-2 في مباراة سجل فيها ماتيتا الهدف التقدم الثاني لفريقه في اللقاء قبل أن يخطف الضيوف التعادل في الدقائق الأخيرة.
وتولي كريستيان ستريش في 311 منذ ديسمبر 2011، كما أنه يعمل كمدرب في النادي منذ 1995.
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