إنجاز مصري جديد.. ميار شريف تتقدم 32 مركزا في التصنيف العالمي للتنس رغم خسارة نهائي لاس بالماس

شهد التصنيف العالمى الشهرى للتنس للاعبات المحترفات قفزة غير مسبوقة لميار شريف لاعبة التنس المصرية بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضى.

وقفزت ميار شريف 32 مركزًا هذا الشهر، وأصبحت رقم 132 على العالم بدلا من 164، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيدها لـ571 نقطة.

وخسرت ميار شريف بطلة التنس المصنفة رقم 132 من اللاعبة الأستونية كايا كانيبي المصنفة رقم 105 اليوم في نهائي بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا.

ورغم خسارة ميار بطولة لاس بالماس، إلا أن اللاعبة تقدمت في التصنيف العالمي بعد وصولها نهائي البطولة وفوزها في 11 مباراة متتالية.

واستطاعت بطلة استونيا أن تحسم المباراة النهائية بمجموعتين 6/3 ، 6/2 لتتوج بلقب بطولة لاس بالماس على حساب ميار شريف.

وكانت ميار شريف قد فازت على الألمانية جول نيماير 2-1 في نصف نهائي لاس بالماس، في مباراة امتدت لـ3 ساعات جاءت نتيجة المجموعات: ٧ /٥، ٥ /٧ ،٦ /١.

وفي ربع النهائي استطاعت ميار شريف أن تهزم البلجيكية لارا سالدن 2-0 (7-5 ، 6-3) لتتأهل الى نصف نهائي بطولة لاس بالماس الدولية للتنس في إسبانيا.

وفازت ميار على الإسبانية مارتا كاستك 2 /1 في دور الـ16 ببطولة لاس بالماس الدولية في إسبانيا، حيث استطاعت ميار شريف أن تعود للمباراة مجددًا بعد خسارتها للمجموعة الأولى حيث فازت بنتيجة 2 /1 (4-6 ، 7-5 ، 6-2) في لقاء امتد ساعتين ونصف الساعة.

وتواجدت ميار شريف في مصر الأسبوع الماضي بعد فوزها ببطولة تشارلتون، لتوقيع عقد حملة دعائية وحضور حفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني الذي أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس.