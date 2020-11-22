إنجاز مصري جديد.. ميار شريف تتقدم 32 مركزا في التصنيف العالمي للتنس رغم خسارة نهائي لاس بالماس

شهد التصنيف العالمى الشهرى للتنس للاعبات المحترفات قفزة غير مسبوقة لميار شريف لاعبة التنس المصرية بعد تتويجها ببطولة تشارلستون الأسبوع الماضى.
وقفزت ميار شريف 32 مركزًا هذا الشهر، وأصبحت رقم 132 على العالم بدلا من 164، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيدها لـ571 نقطة.
وخسرت ميار شريف بطلة التنس المصنفة رقم 132 من اللاعبة الأستونية كايا كانيبي المصنفة رقم 105 اليوم في نهائي بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا.
ورغم خسارة ميار بطولة لاس بالماس، إلا أن اللاعبة تقدمت في التصنيف العالمي بعد وصولها نهائي البطولة وفوزها في 11 مباراة متتالية.
واستطاعت بطلة استونيا أن تحسم المباراة النهائية بمجموعتين 6/3 ، 6/2 لتتوج بلقب بطولة لاس بالماس على حساب ميار شريف.
وكانت ميار شريف قد فازت على الألمانية جول نيماير 2-1 في نصف نهائي لاس بالماس، في مباراة امتدت لـ3 ساعات جاءت نتيجة المجموعات: ٧ /٥، ٥ /٧ ،٦ /١.
وفي ربع النهائي استطاعت ميار شريف أن تهزم البلجيكية لارا سالدن 2-0 (7-5 ، 6-3) لتتأهل الى نصف نهائي بطولة لاس بالماس الدولية للتنس في إسبانيا.
وفازت ميار على الإسبانية مارتا كاستك 2 /1 في دور الـ16 ببطولة لاس بالماس الدولية في إسبانيا، حيث استطاعت ميار شريف أن تعود للمباراة مجددًا بعد خسارتها للمجموعة الأولى حيث فازت بنتيجة 2 /1 (4-6 ، 7-5 ، 6-2) في لقاء امتد ساعتين ونصف الساعة.
وتواجدت ميار شريف في مصر الأسبوع الماضي بعد فوزها ببطولة تشارلتون، لتوقيع عقد حملة دعائية وحضور حفل تكريم محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني الذي أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس.
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