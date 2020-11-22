خال محمد صلاح: الحمد لله تأكد سلبية المسحة من فيروس كورونا

أعلن عبد العزيز البمبي خال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ، شفائه من فيروس كورونا المستجد بعدما ثبتت سلبية المسحة الطبية لها منذ ساعات.

وكتب خال محمد صلاح عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلًا على صورة لمحمد صلاح بجانب مدربه الألماني يورجن كلوب : " حمدلله على السلامة ياحبيبي ، إن مع العسر يسرا ، ألف مبروك ".

وتابع : " الحمد لله تأكد سلبية مسحة محمد صلاح اليوم بعد إجراءه لها منذ ساعات".

وأكد تقرير صحفي إنجليزي، السبت الماضي، أن يورجن كلوب المدير الفني قرر معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه " نصر".

وذكر موقع " ليفربول" إيكو أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قرر توقيع عقوبة سرية على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحتزازية في حفل زفاف شقيقه.

وأضاف الموقع، أن كلوب يرفض الكشف عن عقوبة محمد صلاح لوسائل الإعلام.

كان مصدر خاص بنادي ليفربول أكد لـ " دوت الخليج" الأسبوع الماضي، أن ليفربول يدرس توقيع عقوبة مالية "سرية" على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف المصدر، أن كلوب غاضب بشدة من محمد صلاح لأنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية خلال حفل زفاف شقيقه، لكنه في نفس الوقت حزين على اللاعب".

وغادر كل من اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني ثنائي منتخب مصر إلى إنجلترا ظهر أمس، الجمعة، الجمعة، من أجل استكمال العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرتسون الذي يعاني من إصابة عضلية، ويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنلجيزي برصيد 18 نقطة، ويحل توتنهام ثانيا بـ 17 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

وتقام مباريات الدوري الإنجليزي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

يذكر أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.

وبموجب اقتراح الوزراة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة. ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.