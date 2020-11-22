نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونبلييه يفوز على ستراسبورج ويزاحم موناكو على المركز الثاني بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي مونبلييه فوز كبيبر على ستراسبورج بنتيجة 4 / 3 اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز نيم أولمبيك على مضيفه ستاد ريمس 1 / صفر ولنس على مضيفه ديجون 1 / صفر وتعادل نانت مع ميتز 1 / 1.

وحقق مونبلييه انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع موناكو في كل شيء ، وبفارق أربع نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر ، وتجمد رصيد ستراسبورج عند ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي التاسعة له مقابل هزيمتين في 11 مباراة خاضها بالمسابقة حتى لآن.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 3 / 3 حيث سجل أهداف مونبلييه كل من بدرو مينديز في الدقيقة الثامنة وآندي ديلور في الدقيقتين 13 و31 ، وسجل أهداف ستراسبورج كل من كيني لالا وحبيب ديالو ولودوفيك أجورك في الدقائق 22 من ضربة جزاء و26 من ضربة جزاء و45 .

وفي الشوط الثاني ، سجل جايتان لابورد هدف الفوز 4 / 3 لمونبلييه في الدقيقة 68 . وسقط نانت في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه ميتز ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 16 نقطة لميتز في المركز العاشر.

وتقدم راندال كولو بهدف لنانت في الدقيقة 29 وتعادل ميتز بهدف سجله آرون ليا إيسيكا من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.