الرياضة

الأهلي يدخل معسكر مغلق ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري ‏الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران ‏توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس في مقر النادي بالجزيرة عقب ‏العودة ‏مباشرة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد ‏برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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