نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدخل معسكر مغلق ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي دوري ‏الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران ‏توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس في مقر النادي بالجزيرة عقب ‏العودة ‏مباشرة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد ‏برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر.