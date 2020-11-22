نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال بيتيس مطلوب في ليفربول في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي أعاد إهتمامه مرة أخرى بالجزائري عيسى ماندي نجم دفاع ريال بيتيس الإسباني في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة estadio deportivo الإسبانية بأن ليفربول الذي حاول التعاقد مع النجم الجزائري في الصيف الماضي ثم صرف النظر عنه يرغب في ضم ماندي بسبب الإصابات المؤثرة في خط الدفاع أبرزها الهولندي فان دايك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال بيتيس يحاول الحفاظ على ماندي ويسعى لتجديد عقده في الفترة المقبلة لكي لا يخسره خاصة أن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن خوسيه ميجيل لوبيز كاتالان نائب رئيس ريال بيتيس كان قد أقر مؤخرًا بأنهم منغمسون في مفاوضات مع ماندي حول التجديد وأشار إلى أنهم يسيرون على الطريق الصحيح.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ماندي البالغ من العمر 28 عامًا ولد في فرنسا لعائلة جزائرية من وهران وبدأ ممارسة كرة القدم في صفوف ريمس الفرنسي وإستمر معه حتى إنتقاله إلى ريال بيتيس في عام 2016.