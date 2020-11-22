إنتر يقلب تأخره أمام تورينو إلى فوز كبير
قلب إنتر تأخره صفر - 2 أمام ضيفه تورينو إلى فوز كبير 4 - 2 في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي ليستعيد الكثير من الثقة قبل لقائه المرتقب مع ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتقدم تورينو بهدفين حملا توقيع سيموني زازا وكريستيان انسالدي في الدقيقتين الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و62 من ركلة جزاء.
وانتفض إنتر في الوقت المناسب، بعدما أضاف أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو هدفين في الدقيقتين 64 و67، وعاد لوكاكو لهز الشباك من جديد بتسديله الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع في الدقيقة 90.
وارتقى ساسولو لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على مضيفه فيرونا بهدفي جيريمي بوغا وبيراردي.
ارتفع رصيد ساسولو إلى 18 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي يحل ضيفا على نابولي في وقت لاحق بالمرحلة ذاتها، في حين تجمد رصيد فيرونا عند 12 نقطة في المركز التاسع.
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