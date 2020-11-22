ضحية جديدة.. إصابة ابن وليد سليمان بـ فيروس كورونا.. شاهد

وكتبت " وليد وسليم كورونا إيجابى ادعولنا الحمد الله .. لله الامر من قبل ومن بعد ".

وبات وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي خارج معسكر الفريق الأحمر .

وتأكد إصابة الثلاثي بفيروس كورونا بعد أن أظهرت المسحات الطبية التي خضعوا لها ذلك.

وتسود حالة من الخوف الشديد بعد إصابة الثلاثي خاصة أن وليد سليمان كان موجودًا مع الفريق في مباراة الأمس وخالط أغلبهم.

وأظهرت المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إصابته بفيروس كورونا وتم إجراء مسحة جديدة له والتزم المنزل وخضع للحجر والعزل.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وقرر الجنوب أفريقي بيستو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اصطحاب لاعبيه في معسكر مغلق مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه اليوم باستاد مختار التتش قبل أن يعلن بيتسو موسيماني القائمة التي سيدخل بها في معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقرب من مطار القاهرة علي أن تكون تدريباته بملعبه (الأهلي والسلام).