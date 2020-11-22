جماهير الاتحاد السكندري تطالب محمد مصيلحي بتواجد حكام أجانب في نصف نهائي كأس مصر

وقرر الاتحاد المصري إقامة مواجهة الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 1-12-2020 باستاد السويس الجديد .

ويأمل حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على النادي الأهلي من أجل تحقيق البطولة وإسعاد جماهير الثغر .

انتهت احداث 75 دقيقة من مباراة الأهلي ومنافسه ابو قير للاسمدة بتقدم المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر.

الشوط الاول..

بدأ اللقاء بحماسة كبيرة من الفريقين، وتمكن ابو قير للاسمدة من الاستحواذ على الكرة بطريقة مفاجأة للجميع وسجل اول وصول لمرمى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ولكن دون أهداف.

وسريعاََ تدارك الأهلي الأمر وهيمن على منتصف ملعبه، ونظم أكثر من هجمة في الدقائق الاولى من المباراة ولكن دون تسجيل اهداف.

وبدأت الحيرة تظهر على اجواء المباراة بين الفريقين، ولم تستقر الكرة بين اقدام لاعبي اي فريق أكثر من دقيقة.

وحصل فريق ابو قير للاسمدة على ركلة ركنية اولى في المباراة من الجبهة اليمنى في الدقيقة ٨ من عمر المباراة، تمت سريعة ولم تشكل خطورة على مرمى الأهلي.

وحاول وليد سليمان نجم الاهلي صناعة هجمة عنترية، فانطلق بالكرة من الجبهة اليسرى للمارد الاحمر وتوغل مروراََ بلاعبي الفريق المنافس حتى اقترب من منطقة الجزاء ولكن عرقلة الدفاع وحصل على ركلة حرة في الدقيقة ١١.

وسدد العربي بدر كرة من خارج منطقة الجزاء وارتطمت في احد المدافعين لتغير اتجاهها وتخدع الحارس ولكن تخرج لركنية.

تمكن الاهلي من تسجيل الهدف الاول في مرمى ابو قير للاسمدة، عن طريق تسديدة صاروخية من وليد سليمان في الدقيقة ١٥ من عمر المباراة.

واحتسب محمد سلامة حكم المباراة ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي بعد ملامسة ريعو لاعب ابو قير للكرة داخل منطقة الجزاء.

وأشهر سلامة البطاقة الحمراء في وجه ريعو وأمره بالخروج من الملعب، ويستكمل ابو قير للاسمدة المباراة بعشرة لاعبين.

وتصدى وليد سليمان لركلة الجزاء وسددها بقوة في مرمى محمد طلعت حارس مرمى ابو قير للاسمدة لتصبح النتيجة تقدم الاهلي 2-0.

قلص فريق ابو قير للاسمدة الفارق امام النادي الاهلي،

سجل كارافالا لاعب ابو قير للاسمدة الهدف الأول بعد هروبه من الرقابة، واستحواذه على الكرة داخل منطقة الجزاء ويسجل هدف ابو قير الاول لتصبح النتيجة ٢-١.

الشوط الثاني..

استحوذ ابو قير للاسمدة على الكرة منذ انطلاق صافرة الشوط الثاني، ووصل لمنطقة جزاء محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أكثر من مرة ولكن دون تسجيل اهداف.

وحصل محمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الصاعد على بطاقة صفراء بعد تدخله مع أحد لاعبي ابو قير في منتصف الملعب، ثم تلقى وليد سليمان البطاقة الصفراء الثانية للأهلي في المباراة.

واجرى الأهلي التبديل الاول في الدقيقة ٥٨ بنزول محمد مجدي افشة بدلاََ من نبيل كوكا، وفي نفس الوقت نزل محمد علاء وخرج كريم احمد كتبديل اول لفريق ابو قير.

أهدر اليو بادجي هدف مؤكد في الدقيقة ٦٣ من عمر المباراة، بعد استقباله لتمريرة قفشة التي انفرد بها بحارس مرمى ابو قير للاسمدة ولكن سددها تجاه جسده.

وحرم بادجي الاهلي من تسجيل هدف ثالث في كرة اخرى انفرد بحارس المرمى ولكنه سجلها خارج الملعب.

وخرج وليد سليمان متأثراََ بالاصابة وحل اليو ديانج بدلاََ منه، ودفع موسيماني بحسين الشحات بدلاََ من احمد الشيخ في الدقيقة 70.