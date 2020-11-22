نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

سجل أهداف اللقاء كل من وليد سليمان (هدفين) لمصلحة الأهلي، بينما سجل كيرفا لا هدف أبو قير للأسمدة.

وتأهل الأهلي لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري، في الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.