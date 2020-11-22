نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
سجل أهداف اللقاء كل من وليد سليمان (هدفين) لمصلحة الأهلي، بينما سجل كيرفا لا هدف أبو قير للأسمدة.
وتأهل الأهلي لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري، في الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتحاد يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.