نرصد قائمة بترول أسيوط القسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني لفريق نادي بترول أسيوط بقيادة كرم جابر، على قائمة الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، حيث ضمت القائمة الاولي 14 لاعبا، بالإضافة إلى 4صفقات جديدة، قبيل بدء منافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ضمت القائمة الاولي للفريق كلا من "محمد مزيكا، محمد رمضان، أحمد ترك، محمد ممدوح، محمد دياب، مؤمن راضي، علي الفرارجي، أحمد البهي، محمود جمال، محمد العندليب، حسام منصور، الغاني أبوا، محمد كاستيلو، ومحمد بيبو".

ونجح الفريق في التعاقد مع 4لاعبين جدد حتي الآن وهم "عرفه شعبان، جناح أيسر بني سويف وديروط السابق، محمد منتصر، جناح أيمن السكة الحديد، أحمد ذكي، مدافع الفيوم، وعمر زينهم، جناح أيسر جمهورية شبين".

ويذكر أن الفريق ثلاث مباريات ودية استعدادا لبداية الموسم الجديد أمام فريق طهطا مبارتين، حيث خسر في المباراة الأولي برباعية نظيفة، وتعادل في المباراة الثانية بهدف لكل فريق، وفاز في المباراة الثالثة علي فريق ديروط بثلاثية نظيفة.

يقود بترول أسيوط جهاز فني مكون من "كرم جابر، مدير فني، أبو غدير حسين، أحمد سعد، مدربين، أحمد حمدي، مدرب حراس مرمي، حازم عبد السلام، أخصائي إصابات ملاعب، أحمد جلال، أخصائي علاج طبيعي، ياسر سمير، مدير إداري، ومحمود فوزي، إداري.

ويفتتح بترول أسيوط مبارياته في الموسم الجديد أمام فريق كيما أسوان في الخامس والعشرين من الشهر الجاري

