الشوط الأول.. ليفربول يتقدم بهدفين لـ لا شيء على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول وليستر سيتي بتقدم الريدز بهدفين للاشيء في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الأنفيلد في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أضاع ديجو جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فرصتين محققتين في أول 20 دقيقة، حيث جاءت الفرصة الأولى من عرضية رائعة لتضع اللاعب أمام المرمى وضعها على يمين الحارس لكن يتألق شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي ويخرجها خارج المرمى في الدقيقة 10 .

ثم فرصة محققة أخرى للاعب جوتا في الدقيقة 13 بعدما تلقى أسيست رائع من ماني لكنه يضعها في يد الحارس الإنجليزي شمايكل.

وفي الدقيقة 20 ، جاء هدف ليفربول عن طريق هدف بالخطأ من المدافع فوكس لاعب ليستر سيتي الإنجليزي بعدما جاءت ركنية ليضعها بالخطا في مرماه.

وبعدها بخمس دقائق استطاع جوتا فك النحس واحرز هدف رائع برأسية قادمة له من روبرسون ليضعها على يسار الحارس لتسكن الشباك وتعلن الهدف الثاني لفريق الريدز.

وتعد هذه المباراة ، منافسة خاصة بين الفريقين لتصدر الدوري الإنجليزي بعد إمتلاك فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 18 نقطة بينما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثاني برصيد 19 نقطة من ترتيب البريميرليج.

على الجانب الأخر انتهت مباراة ليدز يونايتد وارسنال ، بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء غياب اللاعب المصري محمد النني عن صفوف فريق أرسنال بعد تعرضه للإصابة مؤخرا بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمعسكر منتخب مصر لملاقاة منتخب توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما شهد اللقاء حصول الإيفواري نيكولاس بيبي حصوله على كارت احمر بعد التدخل العنيف من تجاه على أحد لاعبي ليدز يونايتد في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة ، بينما يتوقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 11 في المركز الرابع عشر.

على الجانب الأخر نجح فريق ويست هام في تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هيلير في الدقيقة 56 بأسيست من فونرالز ليعلن تفوق فريقه في اللقاء وتحقيق ال 3 نقاط في منافسات الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة، رفع فريق ويست هام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن ، بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر أيضًا حقق فريق إيفرتون فوزا صعبا على نظيره فولهام، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح إيفرتون التسجيل مبكرا عن طريق دومينيك كالفيرت في الدقيقة الأولى، لينجح بعدها بوبي ريد في إدارك التعادل لصالح فولهام في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 29 وضع كالفيرت إيفرتون في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعزز عبدالله دوكوري تقدم التوفيز بهدف ثالث في الدقيقة 35.

ونجح فولهام في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70، عن طريق روبن تشيك، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 16 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة الرابعة في المركز الـ 17.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها، من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد مع آرسنال، ليفربول مع ليستر سيتي.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قد قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.

وبموجب اقتراح الوزراة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة. ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربع مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.