نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترسانة يتعاقد مع حسام باولو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الترسانة في التعاقد مع حسام باولو، لاعب نادي الزمالك، والداخلية وهداف الدوري الممتاز لمدة موسمين متتاليين، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.وجاء التوقيع في حضور طارق سعيد، رئيس النادي، علاء نوح، المدير الفني، ومحمد فؤاد مدير الكرة.وتعاقد الترسانة في وقت سابق مع 11 لاعب وهم : "أحمد سعيد، حارس مرمى، من الأوليمبي، سامح علي، حارس مرمى، من حرس الحدود، علي العربى، جناح أيمن، من الرجاء، أحمد العش، مدافع، من أبو قير، محمد جمعه شيكا، مدافع سيراميكا كليوباترا، أحمد إبراهيم، ظهير أيسر من الزرقا، نانا، وسط ملعب من تليفونات بنى سويف، محمد عبدالله، وسط ملعب من بلدية المحلة، أحمد مصطفى ﻻﻻ، وسط ملعب من القناة، محمد يوسف، صانع لعب من حرس الحدود، وأحمد وجيه، مهاجم من سيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق الترسانة للقاء السكة الحديد يوم الأربعاء المقبل على ملعب نادي الترسانة، ضمن إفتتاحية مباريات مجموعة القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني.