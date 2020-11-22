نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان: لا أصدق أخطاء دفاع برشلونة بعد خسارة أتلتيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان بأنه لا يستطيع أن يصدق الخطأ المرتكب من لاعبيه في مباراة انتهت بالخسارة 1-صفر أمام أتلتيكو مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مساء يوم السبت.

واستغل يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو تقدم لاعبي برشلونة إلى الأمام أثناء فقدان جيرارد بيكيه الكرة في منتصف ملعب المنافس، وتلقى تمريرة أنخيل كوريا وراوغ الحارس مارك-أندريه تير شتيغن خارج منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة في المرمى الخالي ليسجل الهدف قبل الاستراحة.

وقال كومان: لا يمكن أن نسمح لأنفسنا باستقبال مثل هذا الهدف، الهدف بسبب خطأ من جانبنا ولا يمكن تحمل فقدان الكرة بمثل هذه الطريقة واستقبال الهدف في هذا الوقت المتأخر للشوط الأول، يكون من الصعب صناعة فرص عديدة أمام أتلتيكو، لكن عندما تفقد الكرة أمام هذا المنافس، يجب أن نفعل نتصرف بشكل أفضل من ذلك.

وخسر المدرب الهولندي ثلاث مرات في 8 مباريات بالدوري، وسقط أمام أكبر غريمين حيث تعثر 3-1 على أرضه أمام ريال مدريد، ويقبع برشلونة، الذي توج بلقب الدوري ثماني مرات في آخر 12 موسما، في المركز العاشر ويتأخر بتسع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني وريال سوسيداد المتصدر.

وزاد كومان: لا أشعر بالقلق من موقعنا في جدول الدوري الآن. نحتاج فقط إلى التركيز على الفوز بسلسلة مباريات متتالية وهذا أهم شيء في الوقت الحالي، المدرب هو المسؤول الأول عن نتائج الفريق ويجب علي أن أستمر في الثقة في اللاعبين المتاحين، لكن يجب علينا تطوير الجوانب الدفاعية والهجومية.

ورفض كومان تكهنات بإمكانية فقدان الثقة فيه من جانب اللاعبين أو إدارة النادي، وقال مدرب هولندا السابق: الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك. نحتاج فقط إلى العمل الجاد على تحسين النتائج، فعل اللاعبون كل شيء لمحاولة التعادل حتى الثانية الأخيرة ويجب أن نحافظ على هذا التوجه في مبارياتنا المقبلة.

وازدادت متاعب برشلونة بإصابة بيكيه في الركبة بينما ذكرت تقارير أنه ربما يغيب ستة أسابيع. وأصيب سيرجي روبرتو في الفخذ.