نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يسعى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحسم صفقة التعاقد مع نجم المنتخب الوطني الأولمبي، خلال الفترة المقبلة.
وكان الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، طالب التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.
ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده خلال الأسابيع الماضية.
ويحاول المارد الأحمر، التعاقد مع فؤاد بالصيف بعد فشل ضمه بالانتقالات الحالية، حيث عرض على إنبي مبلغ مالي مقابل التنازل عن ما تبقى من إعارته.
ولا يمانع نجوم المستقبل توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بالفترة المقبلة، إلا أنه اشترط حسم الأمر مع الفريق البترولي، والذي يمتلك عقده.