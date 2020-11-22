نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأقصر يضم محمد شحاته استعدادا للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادي الأقصر الرياضي برئاسة رحمي حجازي، من ضم محمد شحاته لاعب نادي اخميم السابق، لمدة موسمين، ضمن تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للقسم الثالث.

ويجيد شحاته صاحب ال23 عاما، اللعب بمركز الدفاع، وسبق له وأن لعب لأندية المراغة، اف سي مصر، الرجاء، الهلال بمطروح ونادي حلوان.

ويقود الفريق الأول فنيا هذا الموسم أشرف درويش، مدير فني، أحمد طه، مدرب عام، هاني السيد، مشرف على الكرة، محمود جمال، أخصائي إصابات.

ويذكر أن نادي الأقصر اختتم الموسم الماضي محتلا المركز الخامس من المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث والتي تشرف عليها منطقة أسوان لكرة القدم.