نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يعلن تعاقده مع دستة لاعبين استعدادا للقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد فريق النصر بقيادة سيد عيد مع دستة لاعبين دفعة واحدة استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني والمقرر له يوم الاربعاء المقبل 25 نوفمبر الحالي.

وتعاقد النصر مع حسن حسين من بهتيم وريمون مانجا من جولدي وجون مانجا من بتروجيت وعمرو شعبان من بتروجيت وحسام جلال من المنصورة وابراهيم صلاح من بتروجيت وأحمد عبادي من كفر الشيخ ومحمد بدوي من كهرباء الاسماعيلية وأحمد سعيد اوكا من ابو حماد ومصطفي تريزيجيه من كهرباء الاسماعيلية ومحمود رشاد فالكاو ورامز زيدان من نادي اف سي مصر .

واكد سيد عيد المدير الفني أنه تم اختيار اللاعبين الجدد بشكل دقيق طبقا لاحتياجات الفريق الأول بعد الإبقاء علي 18 لاعب في القائمة الأولي .

وقال عيد أن فريقه استعد بشكل جيد للموسم الجديد مؤكدا أن الهدف هذا الموسم المنافسة علي العودة للممتاز مشددا علي أن المالية شرسة في ظل وجود فرق الداخلية وبتروجيت وطنطا والترسانة والقناة ومنتخب السويس.