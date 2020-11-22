انطلاق التجمع الرابع لمنتخبي الكرة النسائية بحضور سحر عبدالحق.. صور

انطلق التجمع الرابع ضمن المعسكر المفتوح لمنتخبي الكرة النسائية، الاول والآنسات تحت 20 سنة استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية وكأس العالم.

وحضر مران اليوم الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية، والمشرف علي الكرة النسائية حرصا منها علي متابعة آخر الاستعدادات .

ومن المقرر أن يختتم التجمع الرابع يوم الأربعاء المقبل، علي أن يبدأ التجمع الأخير في المعسكر المفتوح يوم الجمعة 27 نوفمبر ويختتم يوم الاثنين 30 نوفمبر.

وألغي الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان تدريب فراعنة النسائية الجمعة الماضية نظرا لسوء الاحوال الجوية.

كانت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد والمشرف علي الكرة النسائية عقدت اجتماعا مع الجهاز الإداري للمنتخب على هامش التدريبات فى المعسكر التدريبي الجاري.

ومن المقرر قيام الدكتورة سحر عبدالحق عضو الجبلاية بمناقشة ترتيبات المعسكر المغلق المقرر إقامته في شهر ديسمبر المقبل والذي سيشهد أولي التجارب الودية للمنتخبين.

واكد أحمد رمضان المدير الفني للمنتخب، رضاه عن المستوى بوجه عام، مشيرا إلي أن هناك ارتفاع ملحوظ في مستوي اللاعبات بسبب كم التدريبات وتلقينهن تدريبات خاصة عن الواجبات الدفاعية والهجومية والتمركز والتحركات التكتيكية، وأن مرحلة الانتقاء مستمرة حتي نهاية المعسكر يوم 30 نوفمبر الجاري.

فيما قال باسم خيرت مدرب حراس المرمي أنه تم استدعاء ٨ حارسات للمنتخب الأول و ٧ حارسات تحت ٢٠سنة، مشيرا إلي أن بعضهن تحت ٢٠ سنه ولا يشاركن مع الأندية في الفريق الأول، و تم استدعائهن للوقوف علي مستوياتهن وسيشاركن مع الأندية في دورى تحت ٢٠ سنة الجاري تنظيمه هذا الموسم.

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية، أن تدريبات منتخب مصر للكرة النسائية تسير بشكل جيد.

وأوضحت سحر عبد الحق، أن أعضاء الجهاز الفني بقيادة أحمد رمضان المدير الفني، بذلوا أقصي ما لديهم خلال المعسكر المفتوح المقام حاليا من أجل إعداد المنتخبين الأول وتحت 20 سنة، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

وأضافت،أن هناك خامات مبشرة في منتخب الآنسات، وكذلك توجد خبرات جيدة في المنتخب الأول، مؤكدة أن الجهاز الفني وضع برنامج تدريبي مكثف للوصول بهن لأعلي المستويات وتاهيلهن للمستوى الدولي.

وكشفت، أنه جاري تكوين منتخب للناشئات تحت 17 عامًا، وكذلك منتخبات لمختلف الاعمار السنة لتوفير قاعدة جيدة ونواة للمنتخب الأول.