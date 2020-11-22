لا للتعصب .. كواليس حصرية لنجوم الأهلي والزمالك والاتحاد والترسانة وطنطا في ضيافة كنفاني.. فيديو

أنطلقت مبادرة مصر أولا .. لا للتعصب وهي ليست مجرد مبادرة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لاحتواء حالة الاحتقان المشتعلة بين مشجعي الأهلي والزمالك ، بل هي أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية ، خاصة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين لأول مرة في تاريخ البطولة أن يكون طرفي المباراة النهائية مصريان وهما قطبي الكرة المصرية.

الأخلاق الرياضية والروح الواحدة وحصر المنافسة داخل المستطيل الأخضر ، أسلوب توراثتها أجيال وراء أجيال في الكرة المصرية ، حتى وصلنا لجيل السوشيال ميديا التي تشعل الفتنة بين اللاعبين والجماهير سواء بتعصب أعمى أو بحملات ممنهجة لبث الفتن داخل المجتمع المصري وتفريق صفوفه باستهداف شحن حالات الكراهية بين الشباب.

بدعوة كريمة من مروان كنفاني حارس مرمى الأهلي السابق لنجوم الكرة القدامى في فترة الستينات والسابعينيات من الفرق الجماهيرية الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والترسانة وطنطا ، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل ، والمنافسات الكروية الراقية بينهم ، وحديث من القلب على أجمل أيام

حضر من نجوم الكرة المصرية ، من الأهلي طه الطوخي وطه اسماعيل وعزت أبو الروس وشوقي عبد الشافي وفتحي مبروك ومن الزمالك أحمد مصطفى ، ومن الترسانة مصطفى رياض ومحمود حسن ، ومن الاتحاد السكندري ريعو ، ومن طنطا السيد محمد الشهير بـزقلط

ووجه جميع الحاضرين وفي مقدمتهم صاحب الدعوة مروان كنفاني ، رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة

والتقى موقع دوت الخليج الإخباري بنجوم الزمن الجميل ، أصحاب المهارة الكروية والأخلاق الرياضية ، ليرسلوا رسائل مقتضبة للاعبي الأهلي والزمالك قبل القمة الإفريقية ولجماهير القطبين والتي ستنشر خلال الساعات القادمة

كما رصدت عدسة دوت الخليج كواليس حصرية لجلسة الذكريات بين نجوم الزمن الجميل للكرة المصرية وهم يتبادلون أطراف الحديث والذكريات والنادرة لهم في الملعب وخلال منافستهم وجماهيريتهم