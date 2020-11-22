الدوري الإيطالي| ميلان يتقدم بهدف إبراهيموفيتش على نابولي

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي ميلان ونابولي بتقدم الأول بهدف نظيف في اللقاء الذي يجمع بينهمما الآن ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي .

وتمكن زلاتان ابراهيموفيتش من إحراز هدف تقدم فريقه في شباك نابولي في الدقيقة 20 من خلال رأسية قوية من عرضية ثيو هيرنانديز.

وينفرد ابراهيموفيتش بصدارة هدافي الكالتشيو برصيد 9 أهداف بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الذي سجل 8 أهداف هذا الموسم .

ويأمل ابراهيموفيتش في الحفاظ على صادرة هدافي الكالتشيو هذا الموسم وتحقيق اللقب مع فريقه .

وجاء تشكيل نابولي كالتالي :

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: روي - كوليبالي - مانولاس - دي لورينزو

الوسط: فابيان - باكايوكو - لوزانو

الهجوم: إنسيني - ميرتنز – بوليتانو

بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي :

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع : هيرنانديز - رومانيولي - كيير - كالابريا

الوسط: كيسي - بن ناصر - ساليمايكيرس

الهجوم: هاكان - زلاتان - ريبيتش

ويقود نابولى المدرب جنارو جاتوزو، الذى كان يتولى تدريب ميلان في قبل موسمين، ويعد على دراية كبيرة بصفات لاعبين الروسونيرى، ويأمل في استغلال نقاط ضعفهم إضافة إلى استغلال عقدة الميلان على ملعب سان باولو لتحقيق الفوز.

ويأمل ميلان في فك عقدته التي دامت لفترة طويلة مستغلا وجود النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في صفوفه من أجل تحقيق الفوز وتخطي ميلان.

ويحتل ميلان وصافة الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة بينما يتواجد نابولي في المركز السادس برصيد 14 نقطة .