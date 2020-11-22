في غياب محمد صلاح .. ليفربول يكتسح ليستر سيتي بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره ليستر سيتي 3-0 ، في غياب محمد صلاح بسبب إصابته بفيروس كورونا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ،على ملعب الأنفيلد في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أضاع ديجو جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي فرصتين محققتين في أول 20 دقيقة من الشوط الاول حيث جاءت الفرصة الأولى من عرضية رائعة وضعت اللاعب أمام المرمى ووضعها على يمين الحارس لكن تألق شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي وأخرجها خارج المرمى في الدقيقة 10. ثم فرصة محققة أخرى للاعب جوتا في الدقيقة 13 بعدما تلقى أسيست رائعا من ماني لكنه وضعها في يد الحارس الإنجليزي شمايكل.

وفي الدقيقة 20 ، جاء هدف ليفربول بالخطأ من المدافع فوكس لاعب ليستر سيتي الإنجليزي بعدما جاءت ركنية ليضعها بالخطأ في مرماه.

وبعدها بخمس دقائق استطاع جوتا فك النحس واحرز هدفا رائعا برأسية قادمة له من روبرسون ليضعها على يسار الحارس لتسكن الشباك وتعلن الهدف الثاني لفريق الريدز.

وفي الشوط الثاني نجح فريق ليفربول في الوصول لمرمى ليستر سيتي بأكثر من فرصة لكن شمايكل تصدى لها .

وقبل نهاية المباراة بدقائق نجح البرازيلي روبرتو فيرمينو في تسجيل هدف رائع من رأسية جاءت له عن طريق ركلة ركنية .

وبهذه النتيجة ، يتصدر فريق ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة ، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة 19 من ترتيب البريميرليج.

على الجانب الأخر انتهت مباراة ليدز يونايتد وارسنال ، بالتعادل السلبي بين الفريقين ، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء غياب اللاعب المصري محمد النني عن صفوف فريق أرسنال بعد تعرضه للإصابة مؤخرا بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمعسكر منتخب مصر لملاقاة منتخب توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما شهد اللقاء حصول الإيفواري نيكولاس بيبي على كارت احمر بعد التدخل العنيف على أحد لاعبي ليدز يونايتد في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة ، بينما يتوقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 11 في المركز الرابع عشر.

على الجانب الأخر نجح فريق ويست هام في تحقيق الفوز على نظيره شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق هيلير في الدقيقة 56 بأسيست من فونرالز ليعلن تفوق فريقه في اللقاء وتحقيق الـ 3 نقاط في منافسات الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة، رفع فريق ويست هام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن ، بينما توقف رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الأخير من ترتيب الدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر أيضًا حقق فريق إيفرتون فوزا صعبا على نظيره فولهام، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح إيفرتون التسجيل مبكرا عن طريق دومينيك كالفيرت في الدقيقة الأولى، لينجح بعدها بوبي ريد في إدراك التعادل لصالح فولهام في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 29 وضع كالفيرت إيفرتون في المقدمة مجددا بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعزز عبدالله دوكوري تقدم التوفيز بهدف ثالث في الدقيقة 35.

ونجح فولهام في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 70، عن طريق روبن تشيك، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2.

وبهذا الفوز رفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 16 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد فولهام عند النقطة الرابعة في المركز الـ 17.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

كانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أنه يمكن لجماهير كرة القدم في بريطانيا العودة إلى الملاعب لمشاهدة الدوري الإنجليزي الممتاز في ديسمبر بموجب خطط وضعتها حكومة بوريس جونسون.

وأكدت مصادر قريبة من المفاوضات للصحيفة البريطانية، إن المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة قدموا مقترحات إلى مكتب مجلس الوزراء للمشاهدين لحضور المباريات في المناطق التي تكون فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا منخفضة، بمجرد رفع الإغلاق الوطني الثاني.

وبموجب اقتراح الوزارة الجديد، سيتم السماح للجمهور في الدرجة الأولى والثانية بدخول الملاعب، وفقًا لشروط معينة. ومع ذلك، من غير الواضح ما سيكون عليه الوضع بالنسبة للدرجات الأخرى حيث ينظر الوزراء في نظام جديد من أربعة مستويات مع مجموعة مختلفة من القواعد عندما ينتهي الإغلاق على مستوى البلاد في 2 ديسمبر.