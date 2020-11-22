أي حد مخالط ليا يعمل مسحة.. أول تعليق من عضو الجبلاية بعد إصابته بكورونا

طالب الدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة باتحاد الكرة، المخالطين بعمل مسحة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد عبدالله، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. طلعت إيجابي كورونا النهاردة، ربنا يعديها على خير ويشفى الجميع، وإذا كان حد كان مخالط معايا في آخر يومين أرجو إنه يطمئن على نفسه".

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن تفاصيل ٩٦ ساعة فى إصابة الدكتور أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية بفيروس كورونا.

وقال المصدر ذاته، إن الدكتور أحمد عبدالله، أجرى مسحة فيروس كورونا، وجاءت إيجابية، وقام بإخطار عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة بنتيجتها وتأكيد إصابته بالفيروس.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالله دخل مرحلة العزل المنزلى اليوم الأحد والخضوع إلى بروتوكول العلاج بإشراف طبي.

ولفت إلى أن آخر تواجد للدكتور أحمد عبدالله داخل مقر الجبلاية فى الجزيرة كان يوم الأربعاء الماضي لمباشرة أعماله داخل الاتحاد.

وشدد على أن أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية على تواصل مع الدكتور أحمد عبدالله للاطمئنان على حالته الصحية ومدى احتياجه إلى الدخول إلى المستشفى من عدمه.

يذكر أن وباء كورونا المتسجد، تسلل إلى صفوة نجوم الرياضة، ليضعهم تحت مقصلته، منهم من استطاع النجاة، وآخرون فتك بهم المرض، ليحصد أرواحهم وأبرزهم عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ورئيس لجنة المتابعة بالجبلاية بعد صراع مع الفيروس.

واكتست صفحات التواصل الاجتماعي بالسواد، بعد إعلان وفاة نجم الزمالك السابق، عزمي مجاهد، بعد صراع امتد لأكثر من أسبوعين، مع الوباء الذي تفشي على مستوى العالم، بشكل سريع، ووصل إلى مصر بشكل رسمي منذ فبراير المنقضي، ليعصف بعدد من الأشخاص.

ولم يكن مجاهد، أول نجوم الرياضة الذين زارهم الفيروس الفتاك، بل سبقه محمود سعد نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني لاتحاد الكرة، ليمكث في المستشفى بضعة أيام، قبل أن يعلن اتحاد الكرة تعافيه بشكل نهائي من الوباء الذي ألم به، ويدخل مرحلة عزل صحي لأيام.

ويبدو أن نجوم القلعة البيضاء، كان لهم النصيب الأكبر من الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعرض شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة السابق في الزمالك، إلى الإصابة بفيروس كورونا، وتدهور حالته، ما بدوره أدى إلى وضعه في العناية المركزة، قبل أن تستقر حالته ويتعافى بشكل كامل من الوباء

ومؤخرًا، أصيب طارق العشري المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، بفيروس كورونا، بعد ساعات من الاحتفال بزفاف نجله، بجانب إصابة 16 لاعبًا داخل الفريق، ليتم عزله بالكامل، ما بدوره أجبر اتحاد الكرة على تأجيل مبارياته.

ونال المرض المستجد، من مختار مختار مدرب الإنتاج الحربي، الذي أصيب به، قبل عودة الدوري العام بساعات، ليتم تأجيل أول مبارتين للفريق، في المسابقة المحلية، خاصة مع إصابة 18 لاعبًا بين صفوف الفريق.

كما هاجم الفيروس العشرات من لاعبي فرق الدوري الممتاز على مدار الأسابيع الماضية، حيث ضرب معظم الفرق وخاصة الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي والزمالك، وكان من ابرز العناصر التي أصيبت بكورونا حمدي فتحي لاعب الأهلي، ومحمد عواد ومصطفى فتحي وكريم بامبو، والهاني سليمان حارس سموحة.

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل طال فيروس كورونا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد النني لاعب ارسنال الانجليزي وأحمد حسن كوكا المحترف فى أوروبا ورباعي الاهلي محمود عبدالمنعم كهربا ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان وصالح جمعة إلى جانب حازم امام لاعب الزمالك ومدحت عبدالهادى مدرب القلعة البيضاء وعدد من نجوم كرة القدم.