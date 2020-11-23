حتحوت يكشف عن مواجهات محتملة بين الأهلي والزمالك في 3 بطولات مختلفة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن جماهير الأهلي والزمالك، على موعد مع مواجهات محتملة بين الغريمين التقليدين في 3 بطولات مختلفة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن الجماهير المصرية، على موعد مع مواجهات محتملة في 3 بطولات مختلفة، الأولى النهائي الإفريقي، والثانية هو نهائي كأس مصر.

كما أوضح حتحوت، أن تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر، يضعه في مواجهة ثالثة أمام الأهلي على لقب كأس السوبر المصري.