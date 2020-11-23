حتحوت يكشف عن مواجهات محتملة بين الأهلي والزمالك في 3 بطولات مختلفة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن جماهير الأهلي والزمالك، على موعد مع مواجهات محتملة بين الغريمين التقليدين في 3 بطولات مختلفة.
وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن الجماهير المصرية، على موعد مع مواجهات محتملة في 3 بطولات مختلفة، الأولى النهائي الإفريقي، والثانية هو نهائي كأس مصر.
كما أوضح حتحوت، أن تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر، يضعه في مواجهة ثالثة أمام الأهلي على لقب كأس السوبر المصري.
أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن شفاء نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح من فيروس كورونا بعد سلبية المسحة الأخيرة وذلك عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".
وكتب "شوبير" قائلا: "شفاء النجم محمد صلاح من فيروس كورونا وذلك بعد سلبية المسحة الأخيرة ".
وأكد تقرير صحفي إنجليزي، امس أن يورجن كلوب المدير الفني قرر معاقبة النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية، خلال حفل زفاف شقيقه " نصر".
وذكر موقع " ليفربول" إيكو أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قرر توقيع عقوبة سرية على محمد صلاح، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحتزازية في حفل زفاف شقيقه.
وأضاف الموقع، أن كلوب يرفض الكشف عن عقوبة محمد صلاح لوسائل الإعلام.
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