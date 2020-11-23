نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب المقاولون العرب يكشف عن طموحة في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد احمد مجدي المنضم حديثا للمقاولون العرب، أنه انتقل بشكل حر للذئاب بعد فسخ تعاقده مع فريق الجونة.

وقال مجدي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " خطوة جديدة وطموح جديد مع المقاولون العرب والمشاركة في البطولة الافريقية.

وأردف: "الخطوة تأخرت لظروف لا اريد التحدث عنها، فسخت تعاقدي مع الجونة وانضممت للذئاب بشكل حر".

وتابع: "تحدثت مع النحاس وخضعت للكشف الطبي وكل الامور تسير على مايرام".