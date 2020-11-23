نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الخماسية تكشف سر حذف بيان اعتذار كهربا لمحمد فضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت سحر عبدالحق عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ان اللجنة وقعت عقوبات ضد رؤساء الأندية لأول مرة.

وأشارت سحر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إلى أنها تشرفت بالعمل مع عمرو الجنايني، مؤكدة أنهم يقفوا على مسافة واحدة من جميع الأندية.

وأتمت، أن اتحاد الكرة وقع عقد تطبيق تقنية الفيديو بالفعل أزمة بيان "فضل وكهربا" سببها نشره قبل موافقة الأهلي، وتم حذفه احتراما لمحمود الخطيب.