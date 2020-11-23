وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "تبقي علي حلم النجمة السادسة خطوة واحدة التاريخ هيذكر ليكم انكم حققتم حلا السادسة بعد غياب ١٨ سنة ستبقي صفحة من اسطر من ذهب اذا حققتم ذلك الانجاز التاريخي هتحققوا انجاز سيُروي لاولادكم واحفادكم هتحققوا حلم ليكم كلاعيية وحلم لينا كجمهور" و "ربنا يحفظكم ويحميكم من كل شر جيل عظيم وجيل شرفنا وان شاء الله تكملوا المسيره بالفرحه الكبيره والمنتظره لجماهير كم هانت يا أبطال بإذن الله السادسة للزمالك #افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك ".
واضاف اخرون" كل الزمالكاويه تشارك فورا في الهاشتاج.. هو فيه اهم من دعم اللعيبه لنهائي أفريقيا.. كله يشارك فورا افريقيا يا زمالك #افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك " و" من 18 سنة كانت اخر بطولة واخر كأس رفعناه للابطال كان يوم عمري ما نسيته وعدت سنين وسنين والعمر بيمر وانا عايش عالحلم وعارف انه هيتحقق بس اول مرة اكون عندي ثقة فالفريق انه هيحقق حلمي وحلم كل زمالكاوي فرصتنا يا ابطال ارجوكم لا تخزلونا #افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك".
وقال آخرون: "فاضل 5 أيام علي الحلم يارب النجمة السادسة من نصيب الزمالك#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك " و" ٩٠ دقيقه وتكتبوا تاريخ كبير مشرف ليكم وتكونوا من اساطير نادي الزمالك ، ٩٠ دقيقه وهتجيبوا أغلى بطوله هتدخل النادي بعرقكم وتعبكم وجهدكم هتجيبوها ان شاء الله . بداتوا المشوار ١٧ اغسطس ٢٠١٩ تعب اكتر من سنه في ٩٠ دقيقة يوم الجمعه . قاتلوا من اجل ناديكم #افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجماهير تدعم الزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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