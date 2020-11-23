الجماهير تدعم الزمالك قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك دعما للأهلي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضدد النادي الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تبقي علي حلم النجمة السادسة خطوة واحدة التاريخ هيذكر ليكم انكم حققتم حلا السادسة بعد غياب ١٨ سنة ستبقي صفحة من اسطر من ذهب اذا حققتم ذلك الانجاز التاريخي هتحققوا انجاز سيُروي لاولادكم واحفادكم هتحققوا حلم ليكم كلاعيية وحلم لينا كجمهور" و "‏ربنا يحفظكم ويحميكم من كل شر جيل عظيم وجيل شرفنا وان شاء الله تكملوا المسيره بالفرحه الكبيره والمنتظره لجماهير كم هانت يا أبطال بإذن الله السادسة للزمالك ‎#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك ".

وقال أخرون" ‏باقي على النهائي خطوة وسهم الزمالك يتطلع للكأس إن شاء الله والجمهور يساند وينتظرها منهم بأمر الله #افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك " و" ‏ماهو ماينفعش تشوف دعم للفريق والكيان كلة وتقعد تتفرج !! شارك في الهاش . ولو مش بتعرف تكتب تويتات اعمل رتويت لاي تويتة تشوفها . المهم انك تساهم معانا . علشان لما ربنا يكرمنا تقدر تفرح معانا ‎#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك ".

واضاف اخرون" ‏كل الزمالكاويه تشارك فورا في الهاشتاج.. هو فيه اهم من دعم اللعيبه لنهائي أفريقيا.. كله يشارك فورا افريقيا يا زمالك ‎#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك " و" ‏من 18 سنة كانت اخر بطولة واخر كأس رفعناه للابطال كان يوم عمري ما نسيته وعدت سنين وسنين والعمر بيمر وانا عايش عالحلم وعارف انه هيتحقق بس اول مرة اكون عندي ثقة فالفريق انه هيحقق حلمي وحلم كل زمالكاوي فرصتنا يا ابطال ارجوكم لا تخزلونا ‎#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك".

وقال آخرون: "‏فاضل 5 أيام علي الحلم يارب النجمة السادسة من نصيب الزمالك#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك " و" ‏٩٠ دقيقه وتكتبوا تاريخ كبير مشرف ليكم وتكونوا من اساطير نادي الزمالك ، ٩٠ دقيقه وهتجيبوا أغلى بطوله هتدخل النادي بعرقكم وتعبكم وجهدكم هتجيبوها ان شاء الله . بداتوا المشوار ١٧ اغسطس ٢٠١٩ تعب اكتر من سنه في ٩٠ دقيقة يوم الجمعه . قاتلوا من اجل ناديكم ‎#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك".