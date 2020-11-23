نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فضل يكشف موعد السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمنى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، خروج مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا بين الاهلي والزمالك الجمعة المقبلة بشكل يليق باسم مصر.

وقال فضل في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أرسلنا توصيتنا برغبتنا في حضور عدد 10 الاف متفرج للنهائي، وننتظر الرد خلال 48 ساعة".

وعن دخول الصحفيين، أكد أن هذا الامر يعود للكاف، والذي خصص وسائل الكترونية للتسجيل، ومن ثم يختار الانسب منهم للحضور.

وعن اصابة أحمد عبد الله بفيروس كورونا قال: "تحدثت معه وأطمئنت على حالته، مشيرا بأنهم باتحاد الكرة يقومون باجراءت المسحات واختبارات الفيروس بشكل مستمر".

وأردف: "غدا سوف نعلن عن لوجو الدوري المصري بشكل رسمي، مشيرا بأن قرعة دوري الموسم الجديد لن تكون موجهة".

وتابع: "الموسم القادم استثنائي، واقترحنا اقامة المسابقة من دور واحد مشيرا بأن فترته بالجبلاية تنتهي بعد 9 ايام ولكنه يضع خطة جيدة لمن يليه".

وأتم كلماته: "السوبر الافريقي سيقام يوم 10 ديسمبر".