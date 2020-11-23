إنتر ميلان يعرض نجمه للبيع

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أحمد جودة - القاهرة - قرر نادي إنتر ميلان الإيطالي عرض نجمه الدولي الدانماركي كريستيان اريكسن للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2021.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو ان ادارة نادي إنتر ميلان وافقت على طلب أنطونيو كونتي فى التخلي عن اريكسن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير 2021 والرحيل عن الفريق.

وأضاف الموقع الإيطالي أن اريكسن أيضا يرغب فى الرحيل عن إنتر ميلان فى الشتاء القادم بعد خروجه من حسابات أنطونيو كونتي نهائيا.

يذكر أن اريكسن قد انضم لصفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.