ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول 3-0 على ليستر سيتي

نجح فريق ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره ليستر سيتي 3-0 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ،على ملعب الأنفيلد في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما كشف الدكتور حسام حسني، طبيب منتخب محمد صلاح، ، أخر تطورات حالة نجم منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بشان الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام حسني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد صلاح خضع لمسحة صباح اليوم وجاءت سلبية".

وتابع: "محمد صلاح تدرب مع مستبعدين ليفربول اليوم ويشارك مع الريدز في المباراة القادمة".

وتحدث عن أسباب إصابة نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

وأكد : " لا يمكننا تحديد سبب إصابة محمد صلاح بالكورونا".

وأوضح: "الفيروس يظهر خلال 14 يوم لذل كلا يمكن تحديد أسباب الإصابة بشكل دقيق".