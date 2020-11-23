إسلام الشاطر: السوشيال ميديا لا تدير الأهلي.. وصالح جمعة مشكلته مع نفسه

كشف إسلام الشاطر نجم الأهلى السابق حقيقة تحكم جماهير القلعة الحمراء بقرارت مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى حديثه عن صالح جمعة صانع ألعاب المارد الأحمر.

وقال الشاطر خلال حديثه لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "صالح جمعة من أكتر اللاعبين اللى جت له فرص للعب في أماكن كبيرة، وكفاية أن جمهور الأهلى بيحبه".

وتابع: "والمشكلة عند صالح جمعة والدليل أن كل المدربين اللى أتغيرت في الأهلى برضوا مش بيلعبوه".

وأضاف الشاطر: أنه بتمنى العودة للعب مرة أخرى في الاهلى ولو ماتش واحد، ولو مكان أحمد فتحى كنت كملت 100% في الأهلى".

وتابع الشاطر: "السوشيال ميديا لا تتحكم في قرارات الأندية الكبرى، أنا مع عدم اتخاذ القرارات بناء على السوشيال ميديا".

وواصل: "ويمكن أن يكون القرار موافق للسوشيال، والأهلى لا يدير النادى وفقا للسوشيال ولكن لابد من رؤيتها ومتابعتها ولكن لا تتدخل في القرارات على الرغم من قوتها".