نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حافظ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي، عقب تغلبه على مضفه نابولي بثلاثية مقابل هدف، في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش (هدفين) وهدف للنرويجي بيتر هوج، بينما سجل ديريس ميرتنز هدف نابولي الوحيد.

وواصل ميلان تصدره لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد نابولي عند النقطة 14 في المركز السادس.

وفي نفس الجولة، تغلب بينيفينتو على مضيفه فيورنتينا بهدف نظيف، وبنفس النتيجة فاز أودينيزي على جنوى.

وفاز ساسولو على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين، بينما فاز إنتر ميلان على ضيفه تورينو بنتيجة 4/2.

وتغلب روما على ضيفه بارما بثلاثية نظيفة، وفاز بولونيا على مضيفه سامبدوريا بهدفين لهدف، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي.

1- ميلان 20 نقطة.

2- ساسولو 18 نقطة.

3- روما 17 نقطة.

4- يوفنتوس 16 نقطة.

5- إنتر ميلان 15 نقطة.

6- نابولي 14 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- لاتسيو 14 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 12 نقطة.

10- سامبدوريا 10 نقاط.

11- كالياري 10 نقاط.

12- بولونيا 9 نقاط.

13- سبازيا 9 نقاط.

14- بينيفنتو 9 نقاط.

15- فيورنتينا 8 نقاط.

16- أودينيزي 7 نقاط.

17- بارما 6 نقاط.

18- تورينو 5 نقاط.

19- جنوى 5 نقاط.

20- كوروتوني نقطتين.