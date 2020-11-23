نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم الاثنين مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
- كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب حذف الصفحة الرسمية للاتحاد اعتذار كهربا لاعب الأهلي لـ محمد فضل عضو اللجنة.
- قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، يخطط للاستغناء عن مجموعة من اللاعبين عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى يجمع بين الفارس الأبيض والأهلي مساء الجمعة المقبل.
- قال الإعلامي هاني حتحوت، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف"، لا يفكر في تأجيل المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
-أثبتت المسحة التي خضعت لها أسرة سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. باتشيكو يطلب الاستغناء عن 5 لاعبين .. حالة واحدة فقط تجبر الكاف على تأجيل مباراة الأهلي والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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