الهلال يواجه النصر اليوم في قمة الدوري السعودي

يلتقي فريق النصر نظيره الهلال اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للموسم الرياضي 2020-2021.

ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي النصر المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فقط.

ويستعرض دوت الخليج موعد المباراة والتشكيل المتوقع للفريقين:.

تقام المباراة بين الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة و 15 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، غدا الإثنين على ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر، نقل المباراة على القناة الرياضية إتش دي 1، وهي الناقل الحصري للمسابقة المحلية، للعام الثاني على التوالي، وبأداء صوتي للمعلق عيسى الحربين.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي الهلال كالتالي:.

حراسة المرمى: الجدعاني

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، هيون سو، محمد البريك

خط الارتكاز: كويلار، سلمان الفرج

خط الوسط: سالم الدوسري، جيوفينكو، كاريلو

خط الهجوم: جوميز

بينما يأتي التشكيل المتوقع لنادي النصر كالتالي:.

حراسة المرمى: براد جونز

خط الدفاع: كيم جيم، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الارتكاز: بيتروس، عبد المجيد الصليهم

خط الوسط: خالد الغنام، بيتي مارتينيز، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

تاريخ مواجهات الهلال والنصر

التقى الفريقان، 24 مرة في دوري المحترفين، حقق الهلال الفوز في 12 مرة، مقابل 7 للنصر، وفرض التعادل المواجهة خلال 5 لقاءات.

وسجل الهلال 44 هدفًا في مرمى النصر خلال هذه المواجهات، في الوقت التي اهتزت فيه شباك الزعيم بـ 29 هدف.