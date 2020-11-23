ميدو: مستوى فرق الدوري الإيطالي أعلى من البريميريج

أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وتوتنهام وروما السابق، بمستوى فرق الدوري الإيطالي، مشيرًا إلى أن مستواهم أعلى من فرق الدوري الإنجليزي.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "امبارح اتفرجت على نابولي وميلان، قبلها على ليدز وأرسنال، وفي نفس الوقت ليڤربول ليستر وقبلها روما وبارما".

وتابع :"أول مرة من ٢٠ سنة اقدر اقولكوا ان مستوى فرق الدوري الايطالي اعلى من مستوى فرق البريمييرليج".

وأضاف: "حتى الفرق الصغيرة بتلعب كرة حلوة برتم عالي ووعي تكتيكي كبير".

وفي الدوري الإيطالي، حقق ميلان الفوز على نابولي بنتيجة 3-1، وإنتر ميلان فاز على تورينو 4-2، بالإضافة إلى روما والذي ضرب شباك بارما بثلاثية، وذلك ضمن منافسات الجولة رقم 8 من منافسات بطولة الكالتشيو.

أما في الدوري الإنجليزي، ف تعادل آرسنال مع ليدز يونايتد 0-0، بينما حقق ليفربول الفوز على نظيره ليستر سيتي، بثلاثية مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز، تقاسم ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي مع توتنهام برصيد 20 نقطة، لكل منهما، بينما رفع آرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ11، وليدز إلى 11 نقطة في المركز الـ14.

ويعاني ليفربول من إصابات عديدة في صفوفه، حيث أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا مؤخرا، خلال تواجده مع منتخب مصر، كما يغيب جوميز عن التدريبات بسبب إجرائه جراحة في الركبة مؤخرا، وفان دايك المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأرنولد من إصابة في الكاحل، بينما وويليامز الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

كما افتقد أرسنال لخدمات نجمه المصري محمد النني، الذي أصيب بفيروس كورونا مع منتخب الفراعنة، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. ووصل محمد النني إلى إنجلترا في حالة جيدة، بعد فترة العزل التي قضاها في مدينة الغردقة بمصر، بعد تمسك آرسنال بعودته رغم استمرار إيجابية المسحة الطبية التي خضع لها. ويسعى آرسنال لتجهيز النني للحاق بالمباريات في المرحلة القادمة، خاصة أن الفرعون المصري من العناصر الأساسية في تشكيلة الجانرز.

وتقام مباريات الدوريات في مختلف دول العالم، بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.