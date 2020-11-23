الكاف: بإمكان مرتضى منصور حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا

أصبح حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك متاحا خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام النادى الأهلى مساء الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .



وأعلن مرتضى منصور رغبته القوية فى حضور مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى إفريقيا من أجل دعم الأبيض ومؤازرة اللاعبين من أجل تحقيق الحلم بحصد لقب الأميرة السمراء والتتويج بالبطولة الأهم داخل القارة الإفريقية .



ويعانى مرتضى منصور من الإيقاف لمدة 4 سنوات بعد صدور قرار ضده من قبل اللجنة الأولمبية المصرية والتى منعته من ممارسة أى نشاط رياضى طوال فترة 4 سنوات بسبب شكاوى مقدمه ضده من جهات عدة وعلى رأسها الأهلى واتحاد كرة القدم .



وفى هذا السياق ، أكد مصدر مطلع إنه لا توجد أى أزمة فى حضور مرتضى منصور نهائى إفريقيا ومساندة فريقه ، مشيرا إلى أن إيقافه من اللجنة الأولمبية أمر داخلى لا علاقة للكاف به ، مؤكدا أن من حق رئيس الزمالك الحالى حضور المباراة ومؤازرة فريقه شأنه أن مجلس إدارة النادى الأهلى .



ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #أفريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك دعما للأهلي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة ضدد النادي الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تبقي علي حلم النجمة السادسة خطوة واحدة التاريخ هيذكر ليكم انكم حققتم حلا السادسة بعد غياب ١٨ سنة ستبقي صفحة من اسطر من ذهب اذا حققتم ذلك الانجاز التاريخي هتحققوا انجاز سيُروي لاولادكم واحفادكم هتحققوا حلم ليكم كلاعيية وحلم لينا كجمهور" و "‏ربنا يحفظكم ويحميكم من كل شر جيل عظيم وجيل شرفنا وان شاء الله تكملوا المسيره بالفرحه الكبيره والمنتظره لجماهير كم هانت يا أبطال بإذن الله السادسة للزمالك ‎#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك ".وقال أخرون" ‏باقي على النهائي خطوة وسهم الزمالك يتطلع للكأس إن شاء الله والجمهور يساند وينتظرها منهم بأمر الله #افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك " و" ‏ماهو ماينفعش تشوف دعم للفريق والكيان كلة وتقعد تتفرج !! شارك في الهاش . ولو مش بتعرف تكتب تويتات اعمل رتويت لاي تويتة تشوفها . المهم انك تساهم معانا . علشان لما ربنا يكرمنا تقدر تفرح معانا ‎#افريقيا_تنتظر_مقاتلين_الزمالك ".