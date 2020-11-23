بيرنلي يواجه كريستال بالاس .. وولفرهامبتون يواجه ساوثامبتون في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

يواجه فريق بيرنلي نظيره كريستال بالاس اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا ، في ختام مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يواجه أيضًا اليوم فريق وولفرهامبتون نظيره ساوثامبتون في تمام الساعة العاشرة مساء ، في تكملة ختام مبارايات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق كريستال بالاس المباراة في المركز التاسع برصيد 13 نقطة محاولًا إلى الدخول في المراكز الستة الأولى ، ويمتلك الفريق إسكواد رائع ويأتي نجم الفريق هو الإيفواري زاها.

بينما يسعى فريق بيرنلي إلى الهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي حيث يحتل نقطتين فقط في المركز التاسع عشر من جدول الترتيب.

وفي المباراة الأخرى ، يسعى فريق ساوثامبتون إلى مواصلة المنافسة على لقب البريميرليج حيث يحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط فقط عن توتنهام المتصدر.

بينما يدخل فريق وولفرهامبتون اللقاء في المركز ال 12 برصيد 13 نقطة من جدول الترتيب ، ويسعى إلى تعويض الخسارة الماضية التي تلقاها على يد فريق ليستر سيتي بنتيجة 1-0 .

ويحتل فريق توتنهام صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة بعدما نجح في الفوز بالمباراة الأخيرة على حساب نادي مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما أمس .

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق سون نجم الفريق بينما جاء الهدف الثاني عن طريق لوسلسيو البديل والذي أحرز الهدف من أول لمسة منذ نزوله إلى أرض الملعب .

وعلى الجانب الأخر ، فاز فريق ليفربول بثلاثية نظيفة على نظيره ليستر سيتي في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب الأنفيلد وجاءت أهداف اللقاء عن طريق إيفانز مدافع ليستر سيتي بالخطأ في مرماه.

ثم جاء الهدف الثاني من رأسية رائعة من دييجو جوتا الوافد الجديد من صفوف فريق ولفرهامبتون ثم جاء الهدف الثالث والأخير عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو بعدما صادفه سوء حظ يقترب من 10 أشهر بدون تسجيل أي هدف.

وغاب الدولي المصري محمد صلاح عن مباراة فريقه أمس نظرًا لإصابته الأخيرة بفيروس كورونا المستجد اثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر لملاقاة منتخب توجو في إطار الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

وأعلن شوبير أمس سلبية المسحة الطبية لمحمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وشفائه بشكل تام من فيروس كورونا اللعين ، في إنتظار مشاركته في المبارايات القادمة مع فريقه.