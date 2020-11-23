ضياء السيد: الأهلي واخد بطولات أكتر من الزمالك بـ3 أضعاف

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أحمد جودة - القاهرة - علق نجم الكرة المصرية سابقًا ضياء السيد، على دوافع ناديي الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة".

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الأهلي عنده دوافع كبيرة وخاصة أنه يرغب في حصد البطولة الإفريقية التاسعة ولكن هذا لا يقلل من نادي الزمالك فلديه هو الأخر دوافع قوية ولديه خط هجوم ناري وقوي للغاية".

وتابع: " الأهلي واخد بطولات أكتر من الزمالك بـ3 أضعاف".