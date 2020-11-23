نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، صوب مباراة ديربي الرياض والتي تجمع بين الهلال والنصر.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

ويقام لقاء النصر والهلال، مساء اليوم الإثنين، على أرضية ملعب الملك فهد الدولي.

ويطلق حكم اللقاء صافرة البداية، عند الساعة الـ7:15 بتوقيت القاهرة، والـ8:15 بتوقيت مكة المكرمة، والـ9:15 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الهلال المركز الأول بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

وتذاع المباراة التي تجمع بين الهلال والنصر، على قناة السعودية الرياضية الأولى، بتعليق عيسى الحربي.