نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يقرر الرحيل.. ورد غير متوقع من زيدان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي إسباني، إنَّ إيسكو، لاعب وسط ريال مدريد، حسم موقفه النهائي بشأن المغادرة خلال الميركاتو المقبل.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إيسكو قرر بشكل نهائي مغادرة النادي في يناير المقبل، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى للاعب منذ انضمامه للملكي، التي يسعى خلالها للرحيل.

وأشارت إلى أن إيسكو أمضى شهورًا في تقييم إيجابيات وسلبيات الرحيل، ثم تحدَّث مع مدربه زين الدين زيدان حول الأمر، ولم يحاول الأخير إقناعه بالبقاء.

وأوضحت أن "زيدان يتفهم رغبة إيسكو في المشاركة بانتظام، ولهذا السبب لن يقف في طريقه".

وألمحت الصحيفة الاسبانية أن يوفنتوس، ومانشستر سيتي، هما الوجهة الأكثر ترجيحًا لإيسكو الآن.