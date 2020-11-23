أحمد حسام ميدو يقدم حفل قرعة الدوري الممتاز اليوم

تجرى اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني،فى تمام الساعة الواحدة ظهرا اليوم الاثنين،مراسم قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021 بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
وعلم دوت الخليج من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة استعانة مسؤولى الجبلاية بنجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو ليكون مقدما لحفل قرعة الدورى الممتاز.
ولفتت المصادر إلى أن مسؤولى الجبلاية قاموا بتوجيه الدعوة إلى العديد من نجوم كرة القدم لحضور مراسم حفل إجراء قرعة الدورى الممتاز.
ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة عن هوية رئيس لجنة المسابقات غدا الاثنين على هامش إجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز.
وبات مازن مرزوق الرئيس السابق للجنة المسابقات في الجبلاية المرشح الأقوى لتولى المنصب وخلافة حسام الزناتي الذى تقدم باستقالته ويشغل منصبا فى نادى الجونة.
وحدد مسؤولو اتحاد الكرة غدا الاثنين موعدا لإجراء مراسم قرعة الدورى الممتاز وذلك فى الواحدة ظهرا بفندق ماريوت الجزيرة،
ووجهت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية الدعوة إلى ممثلى الأندية المشاركة فى المسابقة للحضور بواقع مندوب عن كل ناد.
وأخطر مسؤولو الجبلاية مجالس إدارات الأندية بضرورة تحديد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.
وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن موعد انطلاق ضربة البداية للموسم الجديد فى الدورى الممتاز على أن تبدأ منافسات بطولة الدورى الجديد يوم 9 ديسمبر المقبل.
وكانت أندية الدورى الممتاز رفضت المقترح الذى تقدم به حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات المستقيل بإقامة منافسات بطولة الدوري الحديد من دور واحد نظرًا للارتباطات الدولية للمنتخب الوطني الأول فى تصفيات امم افريقيا ونظيره الأوليمبي الذى يساعد للمشاركة فى نهائيات اولمبياد طوكيو 2021.
يذكر أن المهندس حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قدم استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في إقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة.
كما تضمّنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.
ووجه حسام الزناتي الشكر للجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني على الثقة الغالية التي أولوها إياه لإدارة المسابقات، كما تقدم بالشكر لجميع العاملين باتحاد كرة القدم ، خاصة الإدارات ذات الصلة بعمل المسابقات، وفي مقدمتها -بطبيعة الحال- زملاؤه في إدارة المسابقات الذين وجد منهم كل تعاون وإخلاص، متمنيا كل التوفيق والنجاح لأسرة اتحاد كرة القدم.
وقال "الزناتي" إن خطوة استقالته يراها طبيعية بعد نهاية الدوري كما أنها تأتي لأسباب مهنية تتعلق به، مشيرا إلى استفادته الكبيرة من هذه التجربة التي جاءت في موسم استثنائي مربك لكرة القدم في العالم كله نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا على سعادته بالتمكن من إنهاء المسابقة رغم كل التحديات التي واجهتها.
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